'Bursa Bülbülü'nü izleyicilerle izlediler

Gösterime 6 Ekim’de giren, Ata Demirer’in, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği 'Bursa Bülbülü', hafta sonu İzmir’de izleyicilerle buluştu.

Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Büyükçınar ve yönetmen Hakan Algül’ün katıldığı izleyicili özel gösterime ilgi bir hayli büyüktü. Hayranlarıyla bir araya gelen Ata Demir, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Büyükçınar ve yönetmen Hakan Algül, BKM Ege Bölge Temsilcisi Devajans’ın organizasyonuyla, AVM içinde kurulan özel bir platformda seyircileri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı sinema salonuna gecikmeli olarak ulaşan oyuncular, filmi izleyicilerle beraber izledi.