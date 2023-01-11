'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti

'BURSA BÜLBÜLÜ' HAKKINDA



Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı 'Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı 'Şerafettin’in yaptığı bir bestenin, kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan 'Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve 'Taşkın’ın kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenleri 1980’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürerek keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.



Başarılı oyuncu kadrosu, keyifli hikayesi ve akıllara kazınan şarkılarıyla seyirciyi bambaşka bir dünyaya götürecek olan ‘Bursa Bülbülü’ filmi, 13 Ocak’ta sadece Disney+’de izleyicisiyle buluşacak.