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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti

‘Bursa Bülbülü’nün özel gösterimi gerçekleşti. Kahkahayla gözyaşlarının birbirine karıştığı ve birçok ünlü ismin katıldığı gösterimde, filmin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı

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  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Yapımını BKM’nin üstlendiği, Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı Disney +'in  ‘Bursa Bülbülü’, gerçekleşen özel gösterimde ilk kez izleyicilerle buluştu.
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    13 Ocak’ta platformda yayına girecek olan filmin Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen özel gösterimine Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Gülse Birsel, Cem Davran, Ertuğrul Özkök, Suzan Kardeş, Bedri Baykam, Sevcan Orhan, Alper Saldıran, Cezmi Baskın, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Mustafa Topaloğlu, Aslıhan Malbora, Kaan Sekban, Esra Bilgiç, Gonca Vuslateri, Ege, Metin Uca, Coşkun Sabah, Sedef İybar, Emel Mütfüoğlu, Arif Pişkin gibi birçok ünlü isim katıldı.
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Kadrosunda Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli ismin yer aldığı filmin özel gösterimi bitiminde oyuncular alkışlar eşliğinde tebrikleri kabul etti.
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    'BURSA BÜLBÜLÜ' HAKKINDA

    Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı 'Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı 'Şerafettin’in yaptığı bir bestenin, kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan 'Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve 'Taşkın’ın kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenleri 1980’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürerek keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

    Başarılı oyuncu kadrosu, keyifli hikayesi ve akıllara kazınan şarkılarıyla seyirciyi bambaşka bir dünyaya götürecek olan ‘Bursa Bülbülü’ filmi, 13 Ocak’ta sadece Disney+’de izleyicisiyle buluşacak.
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Alper Saldıran
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Aslıhan Malbora
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Bedir Bedir
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Bedri Baykam
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Begüm Öner - Ceyhun Fersoy
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Berkay Tulumbacı
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Betül Demir
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Demet Akbağ - Emel Müftüoğlu - Sedef İybar
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Ece Uslu
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Esra Bilgiç
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Gonca Vuslateri
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Gülse Birsel
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Kaan Sekban
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Mustafa Topaloğlu
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Neslihan Yeldan
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Seda Türkmen - Aycan Koptur - Neslihan Arslan
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Taşkın Sabah
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Türkü Turan
  • 'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti - Magazin haberleri

    Yılmaz Erdoğan

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