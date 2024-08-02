Bursa'da belediye başkan yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi
Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.Fotoğraf: AA
Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; Uzun'un kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.