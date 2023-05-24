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Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

Bursa'da polisin denetimine takılan alkollü şoför, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polise zor anlar yaşatan alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü "Bıraktım gidiyorum arabayı" dedi. Polis, alkollü sürücüye toplam 19 bin 835 TL ceza kesti

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DHA
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğunu itiraf edip alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü Musa B.(63) kendisini ikna etmeye çalışan polislere zor anlar yaşattı. 
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Alkollü sürücü  “Bıraktım gidiyorum arabayı, hadi hayırlı uğurlu olsun. Arabayı bırakıp gidiyorum neden beni zorluyorsun? Eve gidiyorum, hadi araba orada" dedi.
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Musa B.’ye toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı.
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, trafikte sık sık şerit değiştiren otomobili durumundan şüphelenerek durdurdu. 
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Polis ekiplerini karşısında görünce araçtan inen sürücünün ayakta durmakta da güçlük çektiğini gören ekipler, sürücü Musa B.’ye alkol testi yapmak istedi. 
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Alkolmetreye üflemeyi reddederek olay yerinden yürüyerek ayrılmaya çalışan Musa B. kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine eve gitmek istediğini söyledi.

     
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    “AL ARABAYI BEN GİDİYORUM”

    Musa B., olay yerinden ayrılmasına izin vermeyen polise tepki göstererek “Bıraktım gidiyorum arabayı, hadi hayırlı uğurlu olsun" dedi. 
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Alkollü sürücü "Arabayı bırakıp gidiyorum neden beni zorluyorsun? Eve gidiyorum, hadi araba orada. Senin benimle işin yok, al arabayı ben gidiyorum. Alkollüyüm diyorum ben sana, test yapmanı istemiyorum” diyerek zor anlar yaşattı.
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Musa B. gözaltına alınırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve alkol metre testini reddetmekten 11 bin 645 TL olmak üzere toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı.
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

    İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Musa B.’nin işlemleri sürüyor.
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum
  • Son dakika: Bursa'da bir kişi alkolmetreye üflemeyi reddetti: Bıraktım gidiyorum

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