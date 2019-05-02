Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü ele başısı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde tecrit bahanesi ve bu bahaneyi gerekçe göstererek gerçekleştirilen sözde açlık grevlerine destek vermek maksadıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem ve etkinlikler; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince, 02/05/2019 günü saat 00.01'den 16/05/2019 günü saat 24.00'e kadar (15) gün süre ile valilikçe yasaklanmıştır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.