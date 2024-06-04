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        Bursa'da orman yangını

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Adana'nın Çukurova ilçesinde de mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:31
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        İki ilde orman yangını
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        Orhaneli'nin Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Orhaneli Belediyesi'nden itfaiye sevk edildi.

        HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Alevlere havadan müdahale için de Balıkesir Edremit'te konuşlu 2 adet AT 805 tipi yangın söndürme uçağı ile bir de helikopter yönlendirildi.

        Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı ilçedeki yangını söndürme çalışması sürüyor.

        ADANA'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

        Bir yangın haberi de Adana'nın Çukurova ilçesinden geldi.

        Örcün Mahallesi'nde mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        #burs
        #orman yangını
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