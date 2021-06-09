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Bursa'da plastik atık fabrikası alevlere teslim oldu

Bursa'da bir plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi

Bursa'da plastik atık fabrikası alevlere teslim oldu
Plastik atık fabrikası alev alev yandı
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DHA

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir plastik atık fabrikasında meydana geldi.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. 12 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri ile yangına müdahale eden ekipler, fabrikayı saran alevleri yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangın söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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