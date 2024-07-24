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        Bursa'da şaşkına çeviren olay! Eski eşinin ölmeden selasını okuttu

        Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş. Selada, 'cenazesi ikindide kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:35
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        Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

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        Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti.

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        Sürekli eski eşi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir, dün de oturduğu mahalledeki camiden öğle vakti kendisinin selasını duymasıyla bir kez daha hayatının şokunu yaşadı.

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        Hem korkan hem de büyük panik yaşayan genç kadın, hemen cami görevlilerine ulaştı. 

        Cami görevlileri bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anons geçti. 

        Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Eski eşinden şikayetçi olan Emir yetkililerden yardım bekliyor.

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        Eski eş Zafer Kufacı'nın, sela için cami imamına boşandığı eşi Tuğçe Emir'in bilgilerinin yazdığı kağıdı vererek yakın bir noktada beklediği öğrenildi. Okunan öğle namazının ardından eski eşi için verilen selayı ise cep telefonu ile gülerek kayıt altına aldığı ortaya çıktı.

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        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        "Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikindide kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım" şeklinde konuştu.

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        "Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan ise, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var, bunu verebilir misiniz' demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrar gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrar gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı" dedi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

        #Bursa
        #sala
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