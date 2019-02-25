Olay, sabaha karşı 05.10 sularında meydana geldi. Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina yangında tamamen küle döndü.

Edinilen bilgilere göre; uzun süredir boş bulunan metruk binada henüz yangının nereden kaynaklandığı belirlenemedi. Mahalle sakinleri binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları iddia etti.

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 3 adet itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. İHA'nın haberine göre; yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.