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        Haberler Gündem Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi - Güncel haberler

        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:51 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:51
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        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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