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BURSA'DA, TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

DHA

BURSA'DA, TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI


BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Ç. (20), itfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 18.00 sıralarında OrhangaziBursa karayolu Marzim tesisleri üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden Orhangazi'ye gitmekte olan Muhammet Ç. yönetimindeki 77 DY 952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Ç., ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri detay
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detayHaber: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Bursa
2022-11-10 00:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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