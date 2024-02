Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor (5) ORHANGAZİ'DEGENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışlarını gerçekleştirip gençlerle buluşmak üzere Bursa'ya geldi. Programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, MHP İlçe Başkanı Halil Bozoğlu eşlik etti. Bak ve Varank, gençlerle birlikte Togg ile tur attı. Bakan Bak, Kültür Merkez'inde Orhangazi Belediyesi'ne bağlı halk oyunları ekibinin Kafkas yöresi gösterisini izledi. 'O PETEK DEDİKLERİ BUGÜN KAAN OLARAK GÖKLERDE' Programda konuşan Mustafa Varank, ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili bazı muhaliflerin kalorifer peteği benzetmesine göndermede bulunarak, "Maalesef muhalefet anlayışları bu şekildedir. O petek dedikleri, bugün KAAN olarak göklerde" dedi. 'TÜRK GENÇLİĞİ HER ZORLUĞU VE GÜÇLÜLÜĞÜ AŞABİLECEK NİTELİKTEDİR' Yıllar önce master yapmak için gittiği İngiltere anılarını anlatarak zor koşullarda çalışıp İngiltere'de eğitim aldığını, hiç vazgeçmediğini belirten Bakan Bak, ''Türk gençliği her zorun üstesinden gelecek, her güçlüğü aşabilecek niteliktedir'' dedi. Gençlere özgüven tavsiyesinde bulunan Osman Aşkın Bak, Türkiye'de şu anda 63 federasyon bulunduğunu ve özellikle yeni ve farklı spor dallarına da bakanlık olarak sürekli destek verdiklerini ifade etti.

