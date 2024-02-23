Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bursa'da sporcularla bir araya geldi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim en önemli görevimiz ailelerle beraber bağımlılıkla mücadele yani çocuklarımızın uyuşturucudan, alkolden, sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak kalması için birlikte çalışacağız. Sizler için çocuklarımız için spor tesisleri, yüzme havuzları, futbol sahaları, basketbol sahaları yapmaya devam edeceğiz. İşte bizim en önemli görevlerimizden biri de bu." dedi.

Bak, amatör spor kulüplerinin sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ve sporcu çocukların velilerinin katılımıyla Mudanya Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mudanya ilçesine modern bir spor kompleksi kazandırmak için çalışacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin spor devrimlerine devam ettiğini vurgulan Bak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Malumunuz 36 stadyumu bitirdik. UEFA standartlarında, dünya çapında stadyumlarımız var, yüzme havuzlarımız var, spor salonlarımız var. Her ilde, her ilçede tesisler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Bundan dolayı dünya şampiyonaları, olimpiyatlar gibi pek çok organizasyonu ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı yaptık. Erzurum'da Kış Üniversite Olimpiyatları'nı yaptık. Karadeniz Oyunları yaptık. Pek çok şampiyonayı, güreşte, tekvandoda ve karatede başta olmak üzere pek çok dünya şampiyonasını ülkemizde organize ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevimiz. Buradan görüyorum. Burada başarılı bir çalışma var."

Ailelere teşekkür eden Bak, sporcuların azminin kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

Bağımlılıkla mücadeleye değinen Bak, şöyle devam etti:

"Bizim en önemli görevimiz ailelerle beraber bağımlılıkla mücadele yani çocuklarımızın uyuşturucudan, alkolden, sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak kalması için birlikte çalışacağız. Sizler için çocuklarımız için spor tesisleri, yüzme havuzları, futbol sahaları, basketbol sahaları yapmaya devam edeceğiz. İşte bizim en önemli görevlerimizden biri de bu. Evet, aileler sahip çıkmış. Mudanya'nın kızları, Bursa'nın kızları bir destan yazmış. 'Poyrazın Kızları' (Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı) çok alkışı ediyor. Antrenör hocamızı tebrik ediyorum. Onun ortaya koyduğu mücadele gerçekten inanılmaz, destek veren Gökhan kardeşimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Programda bir efsaneyle yan yana oturduklarını aktaran Bak, bileklerine hakim, ayaklarını çok iyi kullanabilen müthiş bir oyuncu olan eski Bursasporlu futbolcu Sedat 3'ü (Özden) gençliğinde izlediğini anlattı.

Diğer yanında ise olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün olduğunu belirten Bak, "Bize Paris'te söz veriyor. Paris 2024'te bir olimpiyat şampiyonluğu yaşayacak. İşte Hatice Kübra. Bir alkış da olimpiyat şampiyonu adayına." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bütün branşlarda zirveye doğru yürüyor"

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'de spor devrimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptıklarını vurguladı.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ile İtalya tarafından ortak düzenleneceğini anımsatan Bak, "A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Almanya'da. Onları izleyeceğiz haziran ayında, temmuzun sonuyla ağustosta da olimpiyatlarda sporcularımızı izleyeceğiz. Özellikle 2023'ün flaş takımı hangisi? Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası şampiyonu 'Filenin Sultanları.' İşte burada yine Filenin Sultanları var. Onları da görüyoruz, sporcularımızı görüyoruz." diye konuştu.

Tekvando ve güreşte de son yıllarda başarılı sonuçlar alındığını dile getiren Bak, "Türkiye bütün branşlarda zirveye doğru yürüyor. Daha önce seyrettiğimiz cimnastikte olimpiyat madalyası kazandık, şimdi olimpiyata 5 sporcuyla gidiyoruz. Onlardan da madalya bekliyoruz. İşte Türkiye'de spor devrimi devam ediyor. Mudanya'da spor devrimi istiyorsanız Gökhan Dinçer, onu alkışlayacağız, ona destek olacağız. Bursa'da spor devrimi yapan Alinur Aktaş'la da yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Mudanya'nın spor, yatırım ve hizmet anlamında en güzelini hak ettiğini belirtti.

Bunu başarabilmenin yolunun yerel yönetim ile merkezi hükümeti birleştirmekten geçtiğine işaret eden Varank, "Yerel belediyeyle, ilçe belediyesiyle büyükşehri birleştirmekten, aynı sinerjiyi yakalamaktan geçiyor. İnşallah biz inanıyoruz ki bu dönemde biz bu sinerjiyi yakalarız ve Gökhan başkanla (AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer) ilçemizde, büyükşehirde de Alinur başkanımızla farklı bir hikayeyi Bursa'mıza Mudanya'mıza kazandırırız." dedi.

Sporun her dalını benimsemiş ve hayat felsefesi haline getirmiş bir şehir olduklarını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kendilerine bu gururu yaşatan sporculara teşekkürlerini sundu.

Programda, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer de katılımcılara seslendi.

Eski futbolcu Sedat Özden, Bakan Osman Aşkın Bak ile Milletvekili Mustafa Varank'a Bursaspor forması hediye etti. Alinur Aktaş ve Gökhan Dinçer de Bakan Bak'a ismi yazılı Poyrazın Kızları forması verdi.