Bakan Bak, Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi ve Spor Tesisleri'nin açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Basketbolda Avrupa'nın, dünyanın en modern spor tesisi İstanbul'da yükseliyor. Bunu yapmamıza engel olmaya kalktılar ama biz bütün engelleri aşarak o tesisi de bitiriyoruz. Çok yakında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber Türk basketboluna kazandıracağız." dedi.

Bak, Bursa Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi ve Spor Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak eser siyasetine önem verdiklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Bak, bu tesiste gençlerin tüm imkanlardan yararlanacağını dile getirdi.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 22 yılda spor devrimi gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin dört bir yanına, bütün il ve ilçelerine spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu zaman 700'ün üzerinde yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu, yüzlerce spor salonu, stadyumlar, mahalle sahaları, basketbol sahaları, 400'e yakın gençlik merkezi, gençlik kampları başta olmak üzere yüzlerce, binlerce eser kazandırıldı, kazandırılmaya devam ediyor. Bütün bunlar genç nüfusumuz için, gençlerimiz için." ifadelerini kullandı.

Gün içinde İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde de açılışlar yaptıklarını hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye bu başarılı spor yatırımlarıyla, spor tesisleriyle dünyada kendinden söz ettiriyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Niçin verdiler bize bu organizasyonu? Çünkü Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip Türkiye. Peki dünya şampiyonalarını veriyorlar. Avrupa şampiyonalarını veriyorlar. Niçin veriyorlar? Burada uluslararası standartlarda spor tesisleri var, konaklama tesisleri var. Antrenman imkanları var. İşte bu nedenle Türkiye spor ülkesi olma yolunda önemli adımlar atmıştır ve geleceğe güvenle yürümektedir."

Bak, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na Türk milletinin orada da destek vereceğini belirterek, Türk sporcularının son dönemdeki başarılarını katılımcılarla paylaştı.

Ülkeye devasa tesisleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Bak, "Basketbolda Avrupa'nın, dünyanın en modern spor tesisi İstanbul'da yükseliyor. Bunu yapmamıza engel olmaya kalktılar ama biz bütün engelleri aşarak o tesisi de bitiriyoruz. Çok yakında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber Türk basketboluna kazandıracağız; Abdi İpekçi Spor Salonu. Hep beraber onu da takip edeceksiniz. İşte böylesine devasa tesisleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bak, spor tesisleriyle çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirterek, ailelere çocuklarını spor merkezlerine yönlendirme konusunda önerilerde bulundu.

- "Şehrimizi inşa etmeye devam edeceğiz"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da tesisin Mustafakemalpaşa ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Gençler ve çocukların bu ülkenin en kıymetli hazinesi olduğunu dile getiren Demirtaş, "Bu hazinenin emin ellerde kuyumcu titizliğiyle işlenmesi ise en büyük hedefimizdir. Bu istikamette evlatlarımızı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle donatmalıyız. Onları ruhsal ve bedensel olarak hayata hazırlamaya yönelik olarak çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ilçeye çok güzel bir hizmetin kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar ancak koltuk sevdasıyla, birbiriyle mücadele içerisinde belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten iş bilmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı (Mustafa Bozbey) geçen gün çıkmış ne diyor? 'Bu Togg'un fabrikasını niye Bursa'ya yaptınız' diyor değil mi? Biz Togg'un fabrikasını yapacağımızı ilan ettiğimizde Türkiye'nin her bir şehrinden bizi aradılar. Fabrikanın kendi şehirlerine yapılmasını istediler. Böyle önemli bir proje, 'Avrupa'nın temiz boyahanesine sahip, en modern fabrikasını getirip de niye Bursa'ya yaptınız?' diye soran bir adam Bursa'yı yönetmeye talip. Bu zihniyetle Bursa yönetilir mi? Bu zihniyetle Bursa ileriye gider mi? Biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. İnşallah yerelde ve merkezi hükümetle beraber uyumu sağlayacağız, sinerjiyi sağlayacağız ve şehrimizi inşa etmeye devam edeceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise tesisin Mustafakemalpaşa gençliğine hayırlı olmasını diledi.

Programda, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı MHP'li Ahmet Beygirci de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.