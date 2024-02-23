GÜNCELLEME - Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.
Vali Demirtaş, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.