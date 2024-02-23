Bursa'da sahte alkol üretimine 2 tutuklama
BURSA'dadüzenlenen sahte alkol operasyonunda 1999 litre etil alkol ile 604 alkollü içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimi yapan U.K. (32) ile N.A.'yı (26) teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonrası KOM ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 1999 litre etil alkol, 604 alkollü içki kiti, 180 sahte TAPDK bandrolü, 190 sahte yabancı bandrol, 180 adet boş içki şişesi, 105 kullanılmış şişe kapağı, 486 şişe etiketi, 435 adet kapak kapüşonu, 37 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 2 alkollmetre cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
BURSA'dadüzenlenen sahte alkol operasyonunda 1999 litre etil alkol ile 604 alkollü içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimi yapan U.K. (32) ile N.A.'yı (26) teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonrası KOM ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 1999 litre etil alkol, 604 alkollü içki kiti, 180 sahte TAPDK bandrolü, 190 sahte yabancı bandrol, 180 adet boş içki şişesi, 105 kullanılmış şişe kapağı, 486 şişe etiketi, 435 adet kapak kapüşonu, 37 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 2 alkollmetre cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
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