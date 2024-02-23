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        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak projelerini tanıttı

        Bursa'da, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:04
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        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak projelerini tanıttı
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        Bursa'da, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

        Çolak, Nilüfer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, göreve seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri kamuoyu ile paylaştı.

        Nilüfer'in çok özel bir ilçe olduğunu belirten Çolak, son yıllardaki değişimlere mevcut belediye yönetiminin ayak uyduramadığını dile getirdi.

        Çolak, "Nilüfer potansiyelden aldığı güçle, doğasıyla, insanlarıyla, Bursa'nın en özel ilçesidir. Ne mutlu bana ki bu ilçede ilçe başkanı olarak, meclis üyesi olarak hizmet etmek ve şimdi de sizlerin karşısına belediye başkan adayı olarak gelmek beni son derece mutlu etti. Son 20 yılda dünyada, ülkemiz de çok değişti. Ancak üzülerek görüyorum ki son 20 yılda Nilüfer bu değişime ayak uyduramadı. Ülkemizin yakaladığı değişim ilçemizde aynı oranda yansımadı." dedi.

        Nilüfer'in değişime hazır olduğunu, seçimlerde büyük bir başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

        "Sokakta geziyorum, Nilüfer hazır. Nilüfer kararlı. Bu sefer Nilüfer gerçekten çok farklı. Öyle inanıyorum ki Nilüfer gerçek belediyecilikle buluşturulacak. Şehir estetiği ve ruhu olan, geleceği bugünden planlanmış, her bir ferdinin hayat kalitesini, yaşam standardını yükseltmiş bir Nilüfer'i birlikte inşa edeceğiz. O nedenle 'Değiştir Nilüfer' diyor, yerel seçimlerin ilçemize, ülkemize demokrasi şöleni havasında geçmesinin ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok iddialıyım. Geçen yerel seçimlere baktım; yüzde 35'e, yüzde 62 gibi bir sonuç vardı. Şimdi kum saatini ters çevirin. İddia ediyorum yüzde 62 alacağım. Bunun sinyalini alıyorum."

        Proje tanıtım toplantısına, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve çok sayıda partili katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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