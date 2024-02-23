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        Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor (2)

        'ÇOCUKLARINIZIALIP, BU TESİSLERE GETİRİN' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde inşa edilen Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bak, "Oktay Yılmaz başkan çalışıyor. Ali Nur Aktaş başkan çalışıyor. Bursa güzelleşiyor, spor şehri olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere bağımlılıktan uzak tutulması, bizim en büyük hedefimiz. Buradan ailelere sesleniyoruz. Dedelere sesleniyoruz. Anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp, bu tesislere getirin. Bakın orada çocuklarımız var. Hocalarıyla beraber antrenman için hazırlar. Salonumuz burada, tesislerimiz burada, parklar burada, her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Bu noktada daha önceki dönemde de görev yapan değerli bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi. 'YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN SONUÇLARINI ALMAYA BAŞLADIK' Spor ülkesi haline gelen Türkiye'nin, 2024 Paris Olimpiyatları'na da başarı hedefiyle hazırlandığını ifade eden Bak, "Yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte madalya almaya başladık. Daha önce seyrettiğimiz branşlarda madalyalar kazanmaya başladık. İşte bunların hepsinde spora yapılan, spor tesislerine yapılan, altyapıya yapılan yatırımlar var. Bursa'da da Ali Nur başkan şahidim, spor tesisleri yapılması için milletvekillerimizle beraber, belediye başkanlarımızla beraber bize gelip, 'Şuraya da tesis yapacağız, buraya da saha yapacağız, salon yapacağız' diye hep beraber talepte bulunuyorlar. Hem kendi bütçesinden yapıyor, yetmediği yerde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Spor Toto üzerinden destek veriyoruz. İşte böyle güzel tesisler ortaya çıkıyor. Çocuklarımız için, gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin spor tesislerinde, spor yatırımlarında yaptığı devrimler var. İşte bunların örnekleri, buralarda var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var. Her alanda gelişen, büyüyen güçlü Türkiye'nin yanında, sporda büyük devrimler yapan Türkiye var" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:05
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        Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor (2)
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        'ÇOCUKLARINIZIALIP, BU TESİSLERE GETİRİN' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde inşa edilen Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bak, "Oktay Yılmaz başkan çalışıyor. Ali Nur Aktaş başkan çalışıyor. Bursa güzelleşiyor, spor şehri olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere bağımlılıktan uzak tutulması, bizim en büyük hedefimiz. Buradan ailelere sesleniyoruz. Dedelere sesleniyoruz. Anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp, bu tesislere getirin. Bakın orada çocuklarımız var. Hocalarıyla beraber antrenman için hazırlar. Salonumuz burada, tesislerimiz burada, parklar burada, her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Bu noktada daha önceki dönemde de görev yapan değerli bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi. 'YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN SONUÇLARINI ALMAYA BAŞLADIK' Spor ülkesi haline gelen Türkiye'nin, 2024 Paris Olimpiyatları'na da başarı hedefiyle hazırlandığını ifade eden Bak, "Yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte madalya almaya başladık. Daha önce seyrettiğimiz branşlarda madalyalar kazanmaya başladık. İşte bunların hepsinde spora yapılan, spor tesislerine yapılan, altyapıya yapılan yatırımlar var. Bursa'da da Ali Nur başkan şahidim, spor tesisleri yapılması için milletvekillerimizle beraber, belediye başkanlarımızla beraber bize gelip, 'Şuraya da tesis yapacağız, buraya da saha yapacağız, salon yapacağız' diye hep beraber talepte bulunuyorlar. Hem kendi bütçesinden yapıyor, yetmediği yerde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Spor Toto üzerinden destek veriyoruz. İşte böyle güzel tesisler ortaya çıkıyor. Çocuklarımız için, gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin spor tesislerinde, spor yatırımlarında yaptığı devrimler var. İşte bunların örnekleri, buralarda var. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var. Her alanda gelişen, büyüyen güçlü Türkiye'nin yanında, sporda büyük devrimler yapan Türkiye var" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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