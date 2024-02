Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, ilk yaptığı işlerden bir tanesi amatör spor kulüpleri, spor sahaları yapmak, malzeme dağıtmak, onların tesislerini geliştirmekti. Çünkü amatör sporun içerisinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Şu anda bunu devam ettiriyor. 22 yıldır Türkiye bir spor devrimi yaşıyor" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışını gerçekleştirmek ve gençlerle buluşmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Bak, ilk olarak İnegöl Spor Tesisi Açılışı ve İnegöl Stadı Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın katıldığı törende konuşan Bakan Bak, devlet ile spor kulüpleri arasındaki ilişkinin önemine değindi. Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde spor devrimi yaşadığını söyleyen Bak, "Devlet ile spor kulüpleri arasındaki ilişki çok çok önemli. Bu noktada da konuyu çok iyi, yakından biliyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk yaptığı işlerden bir tanesi amatör spor kulüpleri, spor sahaları yapmak, malzeme dağıtmak, onların tesislerini geliştirmek. Çünkü amatör sporun içerisinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Şu anda bunu devam ettiriyor. 22 yıldır Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan, üst düzey standartlarda, Avrupa standartlarının üzerinde, UEFA standartlarında stadyumlar var. Yapılan stadyumlar var. 36 tane devam eden var. Ve onlarca, yüzlerce kapalı spor salonu var. Olimpik ve yarı olimpik olmak üzere yaklaşık 700'e yakın yüzme havuzu var. Yapılan bir devrim var. Yani sporda büyük bir devrim var" ifadelerini kullandı. 'SPORA YAPILAN YATIRIMLAR BAŞARILARI ARTTIRDI' Spora yapılan yatırımlarla birlikte başarıların da arttığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi: "Bunun sonuçlarını görüyoruz. Olimpiyatlarda alınan başarılardan dolayı en son geçen hafta takip etmişsinizdir. Güreşte, Grekoromen Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonu oldu. 31 yıl sonra serbest güreş takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa 2'ncisi oldu. 7 tane altın madalya kazandılar. Gümüş madalyalar, bronz madalyalar var. Toplam 17 tane madalya kazandılar. Dolayısıyla spor da bu. Haltercilerimiz yine bayanlarda, erkeklerde altın madalya, gümüş madalya, madalyalar kazandılar. Yani sporun altyapısına yapılan yatırımlar ortada. Tekvandoda yine sporcularımız altın madalyalar kazandılar. Biliyorsunuz tekvando milli takımımız, bayan milli takımımız en son dünya şampiyonu oldu. O yüzden inanılmaz yatırımlar var. Bursa'da da inanılmaz yatırımlar var. Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan ortak çalışmalar var." 'İNEGÖLSPOR EN AZ PLAYOFF'U YAKALAMALI' İnegöl'e yakın zamanda bir stadyum kazandırılacağını söyleyen ve 2'nci Lig'de mücadele veren İnegölspor'u da yakından takip ettiğini belirten Bakan Bak, "Tabi İnegöl'e bu tesislerden sonra güzel bir stadyum kazandırmak lazım. O yüzden onunla ilgili çalışmalarınızla devam ediyoruz. Bu konuda belediyemizle ortak projemiz var. Arsa takasıyla, onun gelen geliriyle ve üzerine koyacağımız yatırımlarla beraber çok güzel bir tesis, güzel bir stadyum kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde de bunu hep beraber kamuoyuyla paylaşarak da güzel bir hediyeyi, İnegöl'e yakışan güzel bir stadyumu, modern bir stadyumu yine kazandıracağız. Bu konuyla ilgili de merak etmeyin. Bunu buraya gelişimizle de anlatmış olduk. Hep birlikte bunu ifade etmiş olduk. Yakışıyor, İnegöl'e yakışıyor. İnegöllü sporcu kardeşlerimizle sohbet ettim. Onlara da başarılar diliyorum. Biraz daha üste çıkıp Playoff'a kalın. En az Playoff'u yakalayın. Oradan bir şeyler çıksın. Heyecan lazım. Bu taraftara, İnegöl'e, futbolu seven İnegöl'e tabii güzel neticeler lazım. O yüzden biraz gayret arkadaşlar. Bu tesislerin hakkını vermek lazım. Antrenörlere, altyapıdaki antrenörlere de söylüyoruz. Buradan sporcu yetiştirmek lazım." 'SPORUN İÇİN GELEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ' A Milli Futbol Takımının başarılarını hatırlatan ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye'nin organize edeceğine dikkat çeken Bakan Bak şöyle konuştu: "Türkiye malumunuz bu yapılan yatırımlar sonucunda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya'da yapılacak. Takımımız A Milli Takımımız genç bir takım. Grubunu lider olarak tamamladı. Almanya'da hep birlikte, oradaki vatandaşlarımızla beraber tribünleri dolduracağız ve oraya bir coşku vereceğiz. Milli takımımıza Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. İfade ettiğim gibi yapılan stadyumlar, yapılan tesisler sonucunda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. İşte bu da önemli, sporda geldiğimiz, yaptığımız devrimler neticesinde. Çok şanslıyız, sporun içerisinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Sporu çok iyi biliyor. Yakından takip ediyor. 2'nci ligini, 3'üncü ligini, her noktasını takip ediyor. Bütün branşları takip ediyor. Çünkü spor sevdalısı, sporun içerisinden gelen birisi. Bu noktada şanslıyız. Önümüzde Paris 2024 Olimpiyatları var. Oraya da etkin bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Paris'te de sporcularımız bayrağımızı göndere çektirecek." '10 MİLYON ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETTİK, 3,5 MİLYON ÇOCUĞUMUZU SPORA YÖNLENDİRDİK' Sadece profesyonel sporculara değil, altyapıya da büyük önem verdiklerini ve her çocuğu spora yönlendirmek istediklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı, "Yüzme konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde, bu zamana kadar yaklaşık 10 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Onun ardından yetenek taramasıyla beraber, ilkokul 3'üncü sınıftaki çocuklarımızla yaptığımız çalışmalarla, yetenek taramasında 3,5 milyon çocuğumuzu çeşitli spor branşlarına yönlendirdik. 400'e yaklaşan gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizde, gençlik kamplarımızda, gençlerimizin hizmetindeyiz. Yaklaşık 950 bin yatak kapasitene sahip Kredi Yurtlar Kurumu'muzda, 850 yurdumuzda, üniversiteli çocuklarımıza, gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz Onlara ücretsiz yemek temin ediyoruz ve yükseköğretimlerini daha kolay şartlarda yapmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon gencimize de kredi ve burs veriyoruz. Dolayısıyla. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da bu hizmetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 'TÜRK SPORUNA DAHA KALİTELİ VE GENÇ SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ' Konuşmasında Bursa'ya yapılan spor yatırımlarını da bir kez daha hatırlatan Bakan Bak, "İnegöl'de yurt talebi var. Onunla ilgili çalışmamızı da hızlandırdık. Çok kısa süre içerisinde de buraya bir yurt kazandırılması, ilave bir yurt kazandırılması içinde çalışıyoruz. Yine İnegöl Belediyesi ile beraber bir spor salonu inşaatı ve bir saha ile ilgili protokollerimizi yaptık. Onların çalışmaları da devam ediyor. Sporda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da ifade ettiği gibi, Bursa'nın dört bir kenarına yaptığımız tesisler, atletizm tesisleri, tekvando tesisi ve başta ismini Naim Süleymanoğlu olarak da verdiğimiz merkezdeki tesisler de olmak üzere, Bursa bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. İnegölspor'a bu tesis hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Daha büyük başarılar bekliyoruz. Türk sporuna yeni sporcular, daha kaliteli, daha genç sporcuları yetiştireceğimize inanıyoruz" dedi.

