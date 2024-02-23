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        Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da sahte içki üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:07
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        Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da sahte içki üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 37 şişe kaçak içki, 1999 litre etil alkol, 604 alkollü içki kiti, 180 sahte TAPDK bandrolü, 190 sahte yabancı marka bandrolü, 180 boş içki şişesi, 105 kullanılmış şişe kapağı, 486 şişe etiketi, 435 kapak kapüşonu ve 2 alkolmetre cihazı ele geçirdi.

        Operasyonda, sahte içki üretip sattıkları öne sürülen şüpheliler U.K. ve N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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