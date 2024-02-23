Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 37 şişe kaçak içki, 1999 litre etil alkol, 604 alkollü içki kiti, 180 sahte TAPDK bandrolü, 190 sahte yabancı marka bandrolü, 180 boş içki şişesi, 105 kullanılmış şişe kapağı, 486 şişe etiketi, 435 kapak kapüşonu ve 2 alkolmetre cihazı ele geçirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

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