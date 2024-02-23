Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı 9'uncu gününde aranıyor; makine dairesi 2 kez arandı, gemi 4'üncü kez aranacak MARMARA Denizi'nde seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan BATUHAN A adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 9'uncu gününde 667 personelle deniz, hava ve karadan sürdürülüyor. Dalgıçların görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle 2 kez arama yaptığı makine dairesinden sonuç alınamazken, daha önce 3 kez aranan kaptan köşkü, güverte ve kamaralar bir kez daha aranacak. Kayıp mürettebatın yakınlarının işaret ettiği ve tekrar aranan yerlerde de hiçbir ize rastlanmadı. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü BATUHAN A adlı gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti'nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı. 51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ İzmit Körfezi'ndeki araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. 2 MÜRETTEBATIN CENAZESİ GEMİDE BULUNDU Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonla, arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırabildiği değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi yapıldı. Sonar cihazlı incelemede kayıp 6 mürettebattan 2'sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi. Aramaların 3'üncü gününde, TCG AKIN'dan kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafedeki dalışta, kayıp 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana'da toprağa verildi. Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, 6'ncı günde de batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Olaydan 128 saat sonra bulunan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilen Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söyleyip o anları kaydetti. O anlarda, 6 saattir aynı yerde beklediklerini söyleyen Tutuk'un, eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlendi. HALEN 667 PERSONEL ÇALIŞIYOR Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 uçak ve 3 gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 uçak, 1 helikopter, 1 korvet, 3 bot, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve 3 bot, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisleri ekiplerine ait 4 bot, 1 ROV ve 1 Sonar, İl Jandarma Komutanlığı'na ait 27 araç, 2 dron, 2 K9, 1 Sky Ranger, Bursa AFAD Müdürlüğü'ne ait 8 araç olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıcın katıldığı çalışmalar 9'uncu gününde 667 personelle sürdürülüyor. Deniz dibinde günlerce kalan cenazelerin şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkması ve sahile vurma ihtimaliyle, balıkçılar da aramalara dahil edildi. 6'ncı günde aramalara katılan 13 balıkçı gırgırına ilave olarak, 7'nci günde 30 balıkçı teknesi de çalışmalarda yer aldı. Balıkçılar 5,5 mil açıktaki TCG AKIN'a, 2 mil mesafe bırakıp, kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri de karadan aramalarına devam ediyor. ARAMALAR SÜRÜYOR Aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeninin bulunduğu kaptan köşkü, geminin güvertesi ve mürettebat kamaraları 3 kez arandı. Batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine ise rastlanmadı. 'Gözden kaçma' ihtimaline karşı kaptan köşkü, güverte ve kamaraların olduğu 3 kat, 9'uncu günde 4'üncü kez aranacak. SAS komandolarının kapısını kırarak girdiği ve yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedenini bulduğu makine dairesindeki arama çalışmaları, 6, 7 ve 8'inci günde de sürdü. Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyip, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle, depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken, çalışmalar güçlükle yürütüldü. Karanlık olan ve alan darlığı nedeniyle görüş mesafesinin sıfır olduğu makine dairesinde dalgıçlar çalışmalarını elle yürüttü. Ancak 2 kez aranan makine dairesinde de kayıp mürettebatın izine rastlanmadı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 9 gündür bu yana bekleyişlerini sürdüren mürettebat yakınlarının, gemide işaret ettiği yerlerin de arandığı ancak buralardan da bir sonuç alınamadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:46 facebook

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