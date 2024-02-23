Cipe çarpan servis minibüsü, tramvay hattına girdi: 8 yaralı BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü cipe çarpıp, ardından tramvay hattına girdi. Kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Caddesi istikametinden Merkez istikametinde seyir halinde olan Erol Ceylan yönetimindeki 16 S 0314 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ertuğrul Hançer yönetimindeki 06 CMG 698 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan servis minibüsü tramvay hattına girdi. Kazada servis minibüsü sürücüsü ile araçtaki yolcular F.T., H.E., F.B. ve cipte bulunan S.B., E.S.A., H.D. ile F.E., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 03:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 03:09 facebook

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