Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı 8'inci günde aranıyor; görüş mesafesi sıfır, dalgıçlar elle arama yapıyor (3)

VALİDEMİRTAŞ, MÜRETTEBATIN YAKINLARINI BİLGİLENDİRDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde bekleyişlerini sürdüren mürettebatın aileleri ile bir araya geldi. Aileleri, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendiren Demirtaş, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nde arama- kurtarma faaliyetleri ile mürettebat yakınlarına sağlanan hizmetler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

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