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        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı 8'inci günde aranıyor; görüş mesafesi sıfır, dalgıçlar elle arama yapıyor (3)

        VALİDEMİRTAŞ, MÜRETTEBATIN YAKINLARINI BİLGİLENDİRDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bekleyişlerini sürdüren mürettebatın aileleri ile bir araya geldi. Aileleri, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendiren Demirtaş, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde arama- kurtarma faaliyetleri ile mürettebat yakınlarına sağlanan hizmetler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:35
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        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı 8'inci günde aranıyor; görüş mesafesi sıfır, dalgıçlar elle arama yapıyor (3)
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        VALİDEMİRTAŞ, MÜRETTEBATIN YAKINLARINI BİLGİLENDİRDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde bekleyişlerini sürdüren mürettebatın aileleri ile bir araya geldi. Aileleri, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendiren Demirtaş, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nde arama- kurtarma faaliyetleri ile mürettebat yakınlarına sağlanan hizmetler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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