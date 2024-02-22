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        Motorlu testere ile odun keserken yaralandı

        BURSA'daodun keserken eli kayan Erdoğan Ö. (50), bacağından motorlu testere ile yaralandı. İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde oturan Erdoğan Ö., evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada eli kayan Erdoğan Ö., motorlu testere ile sağ bacağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Erdoğan Ö., özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Erdoğan Ö., burada tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:29
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        Motorlu testere ile odun keserken yaralandı
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        BURSA'daodun keserken eli kayan Erdoğan Ö. (50), bacağından motorlu testere ile yaralandı. İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde oturan Erdoğan Ö., evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada eli kayan Erdoğan Ö., motorlu testere ile sağ bacağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Erdoğan Ö., özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Erdoğan Ö., burada tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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