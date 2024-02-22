Motorlu testere ile odun keserken yaralandı BURSA'daodun keserken eli kayan Erdoğan Ö. (50), bacağından motorlu testere ile yaralandı. İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde oturan Erdoğan Ö., evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada eli kayan Erdoğan Ö., motorlu testere ile sağ bacağını kesti. Kanlar içerisinde kalan Erdoğan Ö., özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Erdoğan Ö., burada tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:29 facebook

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