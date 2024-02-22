Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı 8'inci günde aranıyor; görüş mesafesi sıfır, dalgıçlar elle arama yapıyor (2) DENİZDE1432 SAAT 37 DAKİKA ARAMA YAPILDI Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ederken, geminin battığı 15 Şubat'tan, arama çalışmalarının 7'nci günü olan 21 Şubat saat 23.59'a kadar, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında denizden; 4 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Balıkesir Jandarma Komutanlığı'na ait lastik bot, 10 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, 4 Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 AFAD, 1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait lastik bot, 1 Bandırma 911 Arama Kurtarma botu, 3 acente botu, 1 BAĞFAŞ römorkörü, 1 ÇELEBİ PİLOT botu ve 21 balıkçı teknesi ile toplam 1432 saat 37 dakika arama yapıldı. KAYIP MÜRETTEBAT HAVADAN 50 SAAT, KARADAN 634 SAAT ARANDI Havadan, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı ve 4 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 Bulutaltı İnsansız Hava Aracı (BİHA) UÇBEY VTOL ile toplam 50 saat 5 dakika arama yapılırken, sahil şeridini kapsayacak şekilde karadan 5 Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait kara aracı, jandarma, AFAD, KIYEM TAHLİSİYE, UMKE, AKUT, NAK, Balıkesir SAR, GÖNDAK, 911 Bandırma Arama Kurtarma unsurları ile toplam 634 saat 48 dakika arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. TCG AKIN'DAN 21 BAŞ DALIŞI YAPILDI Denizde 51 metre derinlikteki gemiye, TCG AKIN'dan 21 baş dalış gerçekleştirildi. Cenazelerin akıntıya kapılma ihtimaline karşın, Sahil Güvenlik DEGAK 11 timi tarafından Kurşunlu Limanı doğusundaki midye çiftliğine toplam 2 saat 3 dakika olmak üzere 2 baş dalış ve batığın yaklaşık 1 kilometre güneybatısında 50 dakika olmak üzere 2, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından batığın 1 kilometre güneyinde toplamda 1 saat 10 dakika olmak üzere 2 ROV dalışı yapıldı. Öte yandan Kıyı Emniyeti unsuru Nene Hatun römorkörü tarafından ROV cihazı ile batık ve sahil arasında deniz dibi taraması gerçekleştirildi. DENİZDEN, HAVADAN VE KARADAN TOPLAM 2 BİN 135 SAAT ARAMA 'BATUHAN A'nın battığı tarihten düne kadar yapılan çalışmalarda; denizden ve havadan su üstünü, karadan sahil şeridiyle, su altı dalış faaliyetlerini kapsayacak şekilde olmak üzere toplamda 66 farklı unsur ile 2 bin 135 saat 19 dakika arama kurtarma çalışması yapıldı. 8'İNCİ GÜNDE 36 GEMİ, 3 UÇAKLA ARAMA YAPILACAK Çalışmalarda 8'inci günde ise denizden 36, havadan 3 unsurla su üstünün aranması planlanırken, karadan sahil şeridini 7 farklı kuruma ait timler ve su altı dalış faaliyetlerini de kapsayacak şekilde toplamda 46 farklı unsurla arama kurtarma faaliyetinin icra edilmesi planlandı. Bugünkü çalışmalarda havadan Sahil Güvenlik uçağı, Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyindeki sahil hattını tarayıp, Bandırma Körfezi ve tüm arama kurtarma sahasının yüzey aramasını gerçekleştirecek. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait dikey kalkış iniş yapan Bulutaltı İnsansız Hava Aracı (BİHA) UÇBEY VTOL da Kurşunlu Mahallesi'nde uygun bir mevkiden kalkış yaparak arama kurtarma sahasında havadan yüzey araması yapıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun, Kıyem 5, Kıyem 4 ve Tahlisiye 11 botları tarafından da güney ve güneybatı istikametinde sahil hattında arama-kurtarma çalışması gerçekleştirilecek. Bölgede Emniyet Genel Müdürlüğüne ait KB1001, YKB1601, KB7701 ve KB1601, Balıkesir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait lastik bot Kurşunlu önlerinde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait lastik bot ve Bursa AFAD'a ait lastik bot Balıkesir'in Marmara Adası doğusunda sahile yakın mesafelerde yüzey araması yapacak. STK ve özel kurumlara ait 911 Bandırma arama kurtarma botu, 3 acente botu BAĞFAŞ römorkörü ve Çelebi Pilot 5 botu da Bandırma limanından Bandırma önlerindeki sahile yakın kesimlerde yüzey araması gerçekleştirecek. Kayıp mürettebat karadan da Bursa AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerince aranacak.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:50 facebook

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