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        Bursa'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

        Bursa-Yalova kara yolunda bir minibüs, seyir halindeyken alev alıp yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:24
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        Bursa'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
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        Bursa-Yalova kara yolunda bir minibüs, seyir halindeyken alev alıp yandı.

        Orhangazi Süpürgelik mevkisinde seyir halindeki içinde çok sayıda mutfak malzemesi ile mefruşatın bulunduğu Bilal A. (53) idaresindeki 41 AJF 951 plakalı minibüs, motor kısmından alev aldı.

        Bir anda dumanların yükseldiği minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        İtfaiye görevlileri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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