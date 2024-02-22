Bursa'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Bir anda dumanların yükseldiği minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orhangazi Süpürgelik mevkisinde seyir halindeki içinde çok sayıda mutfak malzemesi ile mefruşatın bulunduğu Bilal A. (53) idaresindeki 41 AJF 951 plakalı minibüs, motor kısmından alev aldı.

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