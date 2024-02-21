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        Todes Dans İmparatorluğu Bursa'da sahne aldı

        Todes Dans İmparatorluğu, Bursalı sanatseverler için sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:26
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        Todes Dans İmparatorluğu Bursa'da sahne aldı
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        Todes Dans İmparatorluğu, Bursalı sanatseverler için sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteri öncesinde uzun kuyruklar oluştu.

        Todes, doğal sesler, efektler ve renkli kostümleriyle izleyiciye görsel şölen yaşattı.

        Amerika, Avusturalya, Fransa, Çin, Bulgaristan, İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi birçok ülkede sahne alan topluluk, Bursalı sanatseverlerden de tam not aldı.

        Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan Todes grubu, uzun süre ayakta alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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