Todes Dans İmparatorluğu Bursa'da sahne aldı
Todes Dans İmparatorluğu, Bursalı sanatseverler için sahne aldı.
Todes Dans İmparatorluğu, Bursalı sanatseverler için sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteri öncesinde uzun kuyruklar oluştu.
Todes, doğal sesler, efektler ve renkli kostümleriyle izleyiciye görsel şölen yaşattı.
Amerika, Avusturalya, Fransa, Çin, Bulgaristan, İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi birçok ülkede sahne alan topluluk, Bursalı sanatseverlerden de tam not aldı.
Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan Todes grubu, uzun süre ayakta alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.