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        Çaldıkları eşyaları sokakta inceleyen hırsızlık şüphelileri yakalandı

        BURSA'da15 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan 15 yaşındaki 2 şüpheli, çaldıkları eşyaları sokakta inceleyince yakalandı. Daha önceden motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan S.E. (15) ve V.K. (15), 18 Şubat'ta İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde girdikleri bir evden para, laptop ve bazı eşyalar çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları sokakta incelediği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ev sahibinin şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 15 ayrı suç kaydından arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:54 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:54
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        Çaldıkları eşyaları sokakta inceleyen hırsızlık şüphelileri yakalandı
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        BURSA'da15 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan 15 yaşındaki 2 şüpheli, çaldıkları eşyaları sokakta inceleyince yakalandı. Daha önceden motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan S.E. (15) ve V.K. (15), 18 Şubat'ta İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde girdikleri bir evden para, laptop ve bazı eşyalar çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları sokakta incelediği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ev sahibinin şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 15 ayrı suç kaydından arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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