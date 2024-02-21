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        Bursa'da merdiven boşluğuna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2'nci kattan merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:12
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        Bursa'da merdiven boşluğuna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2'nci kattan merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Millet Sokak'ta ikinci kattaki annesiyle beraber yaşadıkları evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu, merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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