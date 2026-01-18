Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da kuzenini bıçakla yaralayan kişi yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuzenini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 21:56 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kuzenini bıçakla yaralayan kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuzenini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Süleymaniye Mahallesi Mustafa Özsaraç Sokak üzerinde Özgür K. (24), teyzesinin oğlu Yusuf E'yi (23) boynundan bıçakla yaraladı.

        Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evine ulaşan ve daha sonra yere yığılan Yusuf E'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Özgür K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        'Kız meselesi' nedeniyle kuzenini falçata ile yaraladı
        'Kız meselesi' nedeniyle kuzenini falçata ile yaraladı
        Tartıştığı kuzenini falçata ile yüzünden yaraladı
        Tartıştığı kuzenini falçata ile yüzünden yaraladı
        Bursa'da Kış Festivali'ne yoğun katılım trafiği felç etti
        Bursa'da Kış Festivali'ne yoğun katılım trafiği felç etti
        Karacabey Belediyespor - İnegölspor : 0-1
        Karacabey Belediyespor - İnegölspor : 0-1
        TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - İnegölspor : 1
        TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - İnegölspor : 1
        Kazada hayatını kaybeden İnegöllü iş adamı Sedat Taç toprağa verildi
        Kazada hayatını kaybeden İnegöllü iş adamı Sedat Taç toprağa verildi