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        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (5)

        VALİDEMİRTAŞ, TCG AKIN'DAN PAYLAŞTI Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülürken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmaları TCG AKIN'dan takip etti. Sosyal medya hesabında, 51 metre derinlikteki gemi enkazına dalış yapan Deniz Kuvvetleri personelinin hazırlıklarını paylaşan Demirtaş, "BATUHAN A isimli ticari gemideki kayıp mürettebatı arama kurtarma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 20'nci dalışı, TCG AKIN arama ve kurtarma gemisinden takip ettik. Personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.  7'NCİ GÜNDE 572 PERSONEL 53 ARAÇ VE EKİPMANLA ÇALIŞMALARA KATILDI Vali Demirtaş, ayrıca kayıp mürettebatı arama çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait; 19'u 1'inci sınıf dalgıç olmak üzere 200 personel ile 1 uçak ve 3 geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait; 173 personel, 1 uçak, 1 helikopter, 1 korvet, 3 bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait; 11'i dalgıç 49 personel, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve 3 bot, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisleri ekiplerine ait; 11 dalgıç, 4 bot, 1 ROV ve 1 Sonar, İl Jandarma Komutanlığı'na ait; 107 personel, 27 araç, 2 dron, 2 K9, 1 Sky Ranger, Bursa AFAD Müdürlüğü'ne ait; 23 personel 8 araç olmak üzere, toplamda 572 personelin 53 araç ve ekipmanla görev yaptığını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:15
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        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (5)
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        VALİDEMİRTAŞ, TCG AKIN'DAN PAYLAŞTI Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülürken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmaları TCG AKIN’dan takip etti. Sosyal medya hesabında, 51 metre derinlikteki gemi enkazına dalış yapan Deniz Kuvvetleri personelinin hazırlıklarını paylaşan Demirtaş, "BATUHAN A isimli ticari gemideki kayıp mürettebatı arama kurtarma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 20'nci dalışı, TCG AKIN arama ve kurtarma gemisinden takip ettik. Personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.  7'NCİ GÜNDE 572 PERSONEL 53 ARAÇ VE EKİPMANLA ÇALIŞMALARA KATILDI Vali Demirtaş, ayrıca kayıp mürettebatı arama çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait; 19’u 1’inci sınıf dalgıç olmak üzere 200 personel ile 1 uçak ve 3 geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait; 173 personel, 1 uçak, 1 helikopter, 1 korvet, 3 bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait; 11’i dalgıç 49 personel, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve 3 bot, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisleri ekiplerine ait; 11 dalgıç, 4 bot, 1 ROV ve 1 Sonar, İl Jandarma Komutanlığı’na ait; 107 personel, 27 araç, 2 dron, 2 K9, 1 Sky Ranger, Bursa AFAD Müdürlüğü’ne ait; 23 personel 8 araç olmak üzere, toplamda 572 personelin 53 araç ve ekipmanla görev yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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