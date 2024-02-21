Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (6)

        VALİDEMİRTAŞ, NENE HATUN'DA Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 7'nci gün geride kalırken, 572 personelle yürütülen arama- kurtarma çalışmalarını koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kıyı Emniyeti'nin operasyonel kapasitesini artıran Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'a giderek sürdürülen işlemler hakkında bilgi aldı. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmaları da yerinde takip eden Vali Demirtaş, kayıp mürettebatın ailelerine de bilgi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:21 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (6)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİDEMİRTAŞ, NENE HATUN'DA Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 7’nci gün geride kalırken, 572 personelle yürütülen arama- kurtarma çalışmalarını koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kıyı Emniyeti’nin operasyonel kapasitesini artıran Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'a giderek sürdürülen işlemler hakkında bilgi aldı. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmaları da yerinde takip eden Vali Demirtaş, kayıp mürettebatın ailelerine de bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"

        Benzer Haberler

        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak...
        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak...
        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak...
        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak...
        Çaldıkları eşyaları sokakta inceleyen hırsızlık şüphelileri yakalandı
        Çaldıkları eşyaları sokakta inceleyen hırsızlık şüphelileri yakalandı
        Bursa'da merdiven boşluğuna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
        Bursa'da merdiven boşluğuna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
        Bursa 11. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 1 Mart'ta başlayac...
        Bursa 11. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 1 Mart'ta başlayac...
        Bursa'da patronunu bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davada tanıklar din...
        Bursa'da patronunu bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davada tanıklar din...