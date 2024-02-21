Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (6)

VALİDEMİRTAŞ, NENE HATUN'DA Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 7’nci gün geride kalırken, 572 personelle yürütülen arama- kurtarma çalışmalarını koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kıyı Emniyeti’nin operasyonel kapasitesini artıran Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'a giderek sürdürülen işlemler hakkında bilgi aldı. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmaları da yerinde takip eden Vali Demirtaş, kayıp mürettebatın ailelerine de bilgi verdi.

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