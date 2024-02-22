Bursa'da "Barok Akşamı" konseri düzenlendi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Barok Akşamı" konseri düzenledi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Barok Akşamı" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) Ethem Emre Tamer'in yönettiği konserde kemanda Ebru Tamer, çembaloda Yıldız Çiçek Sivri Turhan aynı sahneyi paylaştı.
Gecede, "Mi Minör Ciaconna", "La Follia" ve "Curtain Tuna on a Ground Timon of Athens Masque" gibi eserler solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
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