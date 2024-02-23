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        3 çocuk, 'düz kontak' yöntemiyle çalıştırdıkları otomobille 70 kilometre sonra yakalandı

        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde 'düz kontak' yöntemiyle otomobili çalıştırıp kaçan 3 çocuğun 70 kilometrelik yolculuğu, Bursa'da son buldu. İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayıp yola devam eden ve bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğle saatlerinde, sokak üzerinde park halindeki 15 NC 096 plakalı otomobili 'düz kontak' yöntemiyle çalıştıran Miran K. (15), arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) alarak aracı hareket ettirip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 70 KİLOMETRELİK YOLCULUK Gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçışını sürdürdü. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalındığı tespit edilen otomobil, takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından çocuklar, aracı yol kenarına bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri yaya olarak kaçan 3 çocuğu yakalayıp, daha sonra Çocuk Şube ekiplerine teslim etti.  Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 04:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 04:14
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        3 çocuk, 'düz kontak' yöntemiyle çalıştırdıkları otomobille 70 kilometre sonra yakalandı
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        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde 'düz kontak' yöntemiyle otomobili çalıştırıp kaçan 3 çocuğun 70 kilometrelik yolculuğu, Bursa'da son buldu. İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayıp yola devam eden ve bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğle saatlerinde, sokak üzerinde park halindeki 15 NC 096 plakalı otomobili 'düz kontak' yöntemiyle çalıştıran Miran K. (15), arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) alarak aracı hareket ettirip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 70 KİLOMETRELİK YOLCULUK Gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobildekiler, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçışını sürdürdü. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalındığı tespit edilen otomobil, takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından çocuklar, aracı yol kenarına bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri yaya olarak kaçan 3 çocuğu yakalayıp, daha sonra Çocuk Şube ekiplerine teslim etti.  Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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