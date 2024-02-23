Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem; kent merkezinde de hissedildi (3) DEPREMPANİĞİ KAMERADA Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. İlçe merkezindeki bir marketin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, deprem ile beraber çevredekilerin paniğe kapıldığı görüldü. Bir başka görüntü göre de bir iş yerinde alışveriş yapan 2 kişinin deprem ile "Allah'ım deprem. Çaktı, çok kötü çaktı" diyerek dükkandan kaçtığı anlar yer aldı. RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞTÜ İlçe merkezindeki bazı marketlerin raflarındaki ürünler sarsıntı ile düşerken, Eşref Dinçer Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil, düşen çatı ve baca parçalarıyla hasar gördü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:05 facebook

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