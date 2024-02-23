Bursa'da 23 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Fiziki ve teknik takibin ardından yakalanan ve 37 ayrı suçtan 23 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen T.K, işlemleri tamamlanarak cezaevine konuldu.

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