Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem; kent merkezinde de hissedildi (2)
BAŞKANSERTASLAN: GEMLİK'TE SIKINTI YOK Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde, saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğünde depremin ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, açıklama yaptı. Başkan Sertaslan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "İyiyim, iyi olma gayretindeyiz, geçmiş olsun hepimize. Bir hasara dair ihbar yok. Bizim de bölgelerde, muhtarlar üzerinden yaptığımız ilk araştırma, ki yüzde 80'ini aradık köylerimizin, dış mahallelerimizin, bir sıkıntı yok" dedi.
BAŞKANSERTASLAN: GEMLİK'TE SIKINTI YOK Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde, saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğünde depremin ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, açıklama yaptı. Başkan Sertaslan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "İyiyim, iyi olma gayretindeyiz, geçmiş olsun hepimize. Bir hasara dair ihbar yok. Bizim de bölgelerde, muhtarlar üzerinden yaptığımız ilk araştırma, ki yüzde 80'ini aradık köylerimizin, dış mahallelerimizin, bir sıkıntı yok" dedi.
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