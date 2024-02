Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor (3) 'BİZİMZAMANIMIZDA BÖYLE TESİSLER YOKTU' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi ve Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bak, "Bizim AK Parti olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda yürüyen dava arkadaşları olarak en önemli neticemiz, sonucumuz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. İşte bir eser daha ortaya çıktı. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın spora, Türk sporuna kazandırdığı tesislerden bir tanesi. Sevgili gençler bu tesisler sizin için. Bizim zamanımızda böyle tesisler yoktu. İçinde bakın yüzme havuzu var, kültür merkezi var, salonları var, gençlik merkezi var, oyun alanları var. Her şey var. Malumunuz son 22 yılda, sporun içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti spor devrimi gerçekleştirmektedir. Malumunuz olduğu üzere, Türkiye'nin dört bir yanına bütün illerine, ilçelerine spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar 700'ün üzerinde yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu, onlarca, yüzlerce spor salonu, stadyumlar, mahalle sahaları, basketbol sahaları, 400'e yakın gençlik merkezi, gençlik kampları başta olmak üzere yüzlerce, binlerce eser kazandırıldı, kazandırılmaya devam ediyor. Bütün bunlar genç nüfusumuz için, gençlerimiz için. Malumunuz sporda uluslararası büyük organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Şu anda bu tesisi yapmaya kalksak milyarın üzerinde bir rakam çıkar. Ama bunu tamamladık. Halkımızın hizmetine, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi. 'BİZ ÇILGIN TÜRKLERİZ, GİTTİĞİMİZ HER YERE DİNAMİZM GETİRİRİZ' Türkiye'nin spordaki başarılarıyla dünyada ve Avrupa'da adından söz ettirdiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Türkiye bu başarılı spor yatırımlarıyla, spor tesisleriyle Avrupa'da söz ettiriyor. Dünyada kendinden söz ettiriyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Niçin verdiler bize bu organizasyonu? Çünkü Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip Türkiye. Peki dünya şampiyonalarını veriyorlar, Avrupa şampiyonalarını veriyorlar. Niçin veriyorlar? Burada uluslararası standartlarda, spor tesisleri var, konaklama tesisleri var, iyi antrenman imkanları var. İşte bu nedenle Türkiye spor ülkesi olma yolunda önemli adımlar atmıştır ve geleceğe güvenle yürümektedir. Önümüzde Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Burada A Milli Futbol Takımımız müsabakalara katılacak. Ve gurbette vatandaşlarımızla beraber olacak. O stadyumları da dolduracağız coşkumuzla. Biz çılgın Türkleriz. Gittiğimiz her yerde heyecan ve dinamizm getiririz" diye konuştu. 'ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU'NA ENGEL OLMAYA KALKTILAR' Paris Olimpiyatları'nı işaret eden Bakan Bak, Abdi İpekçi Spor Salonu üzerinden muhalefeti eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta jimnastik olmak üzere şu anda olimpiyata 6 tane kota aldık. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da jimnastikçilerimiz de okçularımız da güreşçilerimiz de tekvandocularımız da atletlerimiz de tüm sporcularımızla, hele hele Filenin Sultanları ile olimpiyat madalyasının peşinde olacağız. İnşallah hep beraber bu ülkenin bayrağını Paris'te göndere çekeceğiz. Filenin Sultanları'nı izlediniz. Onlar da bizim zamanımızda yapılan voleybol lisesi, yapılan tesisler sonunda kızlarımızın ortaya koyduğu başarı, yine erkeklerimizin ortaya koyduğu başarı. Bir voleybol ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye var. Basketbolda Avrupa'nın, dünyanın en modern spor tesisi İstanbul'da yükseliyor. Bunu yapmamıza engel olmaya kalktılar ama biz bütün engelleri aşarak o tesisi de bitiriyoruz. Çok yakında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber, Türk basketboluna kazandıracağız. Abdi İpekçi Spor Salonu. Hep beraber onu da takip edeceksiniz. İşte böylesine devasa tesisleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz." 'BİZ TESİSLERİMİZDE SİZLERİ BEKLİYORUZ' Ailelere seslenen Bakan Bak, "Niçin bu tesisleri yapıyoruz? Şimdi ailelere geliyoruz. Bizim için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de çocuklarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yanlarında olmak, önleyici olmak. Çocuklarımızın uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan, alkolden uzak durması için bütün velilere, ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor tesislerine götürün. Yüzme havuzlarına getirin. Dedeler, nineler, anneler, babalar, çocuklarınızı evde oturtmayın. Alın tesislere getirin. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz tesislerimizde sizleri bekliyoruz. Bursa'nın da Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerine sizi bekliyoruz. Görevimiz bu. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Yaptığımız hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Hizmet siyasetine devam edeceğiz. Eser siyasetine devam edeceğiz" dedi. 'BAZI ZİHNİYETLER 'İSTEMEZÜK' YAPIYOR' Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasında Togg'un hikayesini anlattığını ve muhalefet tarafından yapılan eleştirileri hatırlatan Bakan Bak, "Ama bazı zihniyetler var ki eserlerin, hizmetlerin gelmesine karşı çıkıyor, istemezük yapıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bursa'ya da Mustafa Kemal Paşa'ya da Türkiye'ye de Türkiye'nin dört bir tarafına da hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

