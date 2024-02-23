Bursa'da polisin takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bu kişinin üzerinde yapılan aramada 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 2 gram esrar, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi.

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