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        Bursa'da polisin takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 19:15
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        Bursa'da polisin takibe aldığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 gündür takip ettikleri şüpheli B.B'yi (49) Meydancık Mahalle İncirli Caddesi'nde durdurdu.

        Bu kişinin üzerinde yapılan aramada 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 2 gram esrar, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi.

        Emniyette 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen B.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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