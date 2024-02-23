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        Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor (4)

        'BAŞKANPLANLARI AL GEL BENİ BUL, ARKANDAYIZ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mudanya ilçesinde amatör spor kulüpleri sporcuları, Büyükşehir Belediye Spor Kadınlar Hentbol Takımı ve sporcu çocukların velileri ile buluştu. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer,  AK Parti il Başkanı Davut Gürkan, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ile çok sayıda amatör sporcu ve aileleri katıldı. AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in seçilmesi halinde Mudanya'ya spor kompleksi sözü veren Bakan Bak, "Buradaki tablo bize Türk sporunun geleceğinin çok parlak olacağını gösteriyor. Bursa'nın her köşesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eserlerini görüyoruz. Mudanya Belediye Başkan Adayımız Gökhan Dinçer bana, 'Bakanım, spor salonu ve saha lazım' dedi. Tabi ki size yakışır, biz de Mudanya'ya modern bir spor kompleksi yani alt salonlarıyla beraber modern bir kompleks için, Gökhan Dinçer ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile beraber çalışacağız. Başkan planları al gel beni bul, arkandayız. Burada hentbol sahasıyla, basketbol sahasıyla, voleybol sahasıyla, Mudanya'ya, spor şehrine yakışır bir eser kazandıracağız. Futbol sahasıyla ilgili de Alinur ağabeyine iyi bak güzel tesisler ortaya koydu, müthiş işler yaptı. Onunla beraber gelin, 31 Mart'tan sonra gelin, emrinizdeyiz, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:57
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        Bakan Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor (4)
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        'BAŞKANPLANLARI AL GEL BENİ BUL, ARKANDAYIZ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mudanya ilçesinde amatör spor kulüpleri sporcuları, Büyükşehir Belediye Spor Kadınlar Hentbol Takımı ve sporcu çocukların velileri ile buluştu. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer,  AK Parti il Başkanı Davut Gürkan, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ile çok sayıda amatör sporcu ve aileleri katıldı. AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in seçilmesi halinde Mudanya'ya spor kompleksi sözü veren Bakan Bak, "Buradaki tablo bize Türk sporunun geleceğinin çok parlak olacağını gösteriyor. Bursa'nın her köşesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eserlerini görüyoruz. Mudanya Belediye Başkan Adayımız Gökhan Dinçer bana, 'Bakanım, spor salonu ve saha lazım' dedi. Tabi ki size yakışır, biz de Mudanya'ya modern bir spor kompleksi yani alt salonlarıyla beraber modern bir kompleks için, Gökhan Dinçer ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile beraber çalışacağız. Başkan planları al gel beni bul, arkandayız. Burada hentbol sahasıyla, basketbol sahasıyla, voleybol sahasıyla, Mudanya'ya, spor şehrine yakışır bir eser kazandıracağız. Futbol sahasıyla ilgili de Alinur ağabeyine iyi bak güzel tesisler ortaya koydu, müthiş işler yaptı. Onunla beraber gelin, 31 Mart'tan sonra gelin, emrinizdeyiz, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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