Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem; kent merkezinde de hissedildi (4)

DEPREMANI KAMERALARDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem; ev, apartman ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iş yerlerinde oturan vatandaşların deprem anında panikleyip kaçtığı, dükkanlardaki eşyaların da düştüğü yer aldı. Ev ve apartmanlarda bulunan güvenlik kameraları ise depremin şiddetini görüntüledi.

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