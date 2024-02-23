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        Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem; kent merkezinde de hissedildi (4)

        DEPREMANI KAMERALARDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem; ev, apartman ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iş yerlerinde oturan vatandaşların deprem anında panikleyip kaçtığı, dükkanlardaki eşyaların da düştüğü yer aldı. Ev ve apartmanlarda bulunan güvenlik kameraları ise depremin şiddetini görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:40
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        Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem; kent merkezinde de hissedildi (4)
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        DEPREMANI KAMERALARDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem; ev, apartman ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iş yerlerinde oturan vatandaşların deprem anında panikleyip kaçtığı, dükkanlardaki eşyaların da düştüğü yer aldı. Ev ve apartmanlarda bulunan güvenlik kameraları ise depremin şiddetini görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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