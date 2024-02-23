Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Bursa Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı'nda konuştu:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Halk Eğitimi Merkezlerimizde yürüttüğümüz faaliyetler, vatandaşlarımızı sosyal hayattan sanata, ekonomiden teknolojiye kadar her anlamda destekliyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere" başlığıyla düzenlenen Bursa Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı'nın açılışı yapıldı.

Ökten, programda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim ailesi olarak tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli eğitim ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişim sağlayarak, akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesini desteklediklerini bildirdi.

Halk Eğitimi Merkezlerinde öğretmenden usta öğreticiye, yöneticiden yardımcı personele kadar değişik alanlarda 100 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağladıklarını vurgulayan Ökten, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezlerimizde yürüttüğümüz faaliyetler, vatandaşlarımızı sosyal hayattan sanata, ekonomiden teknolojiye kadar her anlamda destekliyor. Güçlü ve öğrenen toplum misyonumuzu her geçen gün daha çok vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Girişimci ruhuyla kendi işini kurarak yerel kalkınmaya destek veren kadınlarımızın hedeflerine ulaşmasına, mesleki bir kariyer sağlamasına kurslarımızla destek oluyoruz. Olgunlaşma Enstitülerimizde ise Türk kültür ve geleneklerini yeniden canlandırmanın ve kadınlarımıza yeni beceriler kazandırmanın ötesinde milli ve manevi değerlerimizin, birikimimizin ve becerilerimizin farkına vararak tüketim odaklı değil herkesin faydası olduğu bir üretim kültürünü oluşturuyoruz."

Ökten, yaygın eğitimi tüm yaş gruplarını kucaklayan bir ülke hedefi doğrultusunda özel eğitim, sosyal, bilim ve sağlıklı iletişim çalışmalarıyla okullar ve aileler arasında köprüler kurduklarını dile getirdi.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığının ulusal politika ve stratejileri doğrultusunda Bursa'nın eğitim alanındaki yerel gücü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bu çalıştaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Ökten, "Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ulusal politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak. Yerel stratejilerin oluşturulmasına destek sağlayacak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme çalışmalarının düzenlenmesinde katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ökten daha sonra MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile çalıştay masalarını ziyaret etti, öğretmen, kursiyer ve diğer katılımcılarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çalıştaya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, ilçe müdürleri, Halk Eğitimi Merkezlerinin idareci ve kursiyerleri ile öğretmenler katıldı.

Ayrıca, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bursa'da yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde açılan Merinos Kurs Merkezi, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve El Sanatları Nakış Müzesi'ni ziyaret etti, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Beylikten Cumhuriyet'e Anadolu Kıyafetleri" defilesini izledi.