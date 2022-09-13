Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevdeki üç yılını değerlendirdi

BURSA (AA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, görevdeki üç yılını değerlendirdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde "Ne Varsa Yıldırım'da Var" temasıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Yılmaz, ilçenin büyük sorunlarına odaklanıp tüm boyutlarıyla çözüm odaklı bir hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, Yıldırım'ın tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle güzel bir ilçe olduğunu ve modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu eden bir yerleşim yeri yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Her şehrin olduğu gibi Yıldırım’ın da alt yapı ve üst yapı ile ilgili çözüm bekleyen problemleri olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunların çözümü için ilk olarak, milletvekillerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızın da desteğiyle Yıldırım için daha fazla kaynak oluşturma gayretine girdik. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak, tasarrufu, verimliliği, dijitalleşmeyi ve çevre duyarlılığını en üst seviyede tutarak, kurumsal altyapımızı güçlendirecek uygulamaları hayata geçirdik. Bu anlayışımızı da kentin ana unsuru olan insanı merkez alan ‘Yeni Yıldırım Yaklaşımı’ olarak adlandırdık. Hedefimiz Yıldırım’da yaşayan 653 bin 307 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz."

İstihdam Merkezi Projesi ile 1099'u özel gereksinimli, 6 bin 406'sı kadın, toplam 20 bin 782 kişinin iş sahibi olmasına katkı sağladıklarını anlatan Yılmaz, "Yine kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadınlarımızın hem ev ekonomilerine katkı sunmalarını hem de ticari hayatta aktif rol almalarını destekliyoruz" dedi.

Yılmaz, değerlendirme toplantısında üç yıl içinde altyapı ve üstyapı konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.





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