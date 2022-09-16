Bursa'da annesi emzirirken genzine süt kaçan bebek öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Sema D'nin emzirdiği 4 aylık çocuğu Amine D'nin genzine süt kaçtı. Bebeğinin nefessiz kaldığını fark eden Sema D, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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