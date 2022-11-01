Bursa'da sahipsiz hayvanlar yararına sergi açıldı

BURSA (AA) - Bursa'da "Sanatın İçinde Kendime Yolculuk" temalı kişisel el sanatları sergisi açıldı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleşen Gelengül Filiz'e ait sergide, yağlı boya, sulu boya, ahşap ve kağıt rölyef, ebru, doğal taş, resim ve dekoratif ürünlerden oluşan izlenime sunuldu.
Gelengül Filiz, yaptığı açıklamada, sergiden elde edilen gelirin yarısını sosyal sorumluluk projesi kapsamında Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği'ne (Patisev Derneği) bağışlayacağını bildirdi.
Serginin ilgi gördüğünü belirten Filiz, "Sergime tüm sanatçı, sanatsever ve can dost severleri bekliyorum. Hayat paylaştıkça güzel." dedi.
El sanatları sergisi 5 Kasım'a kadar görülebilecek.