        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:29
        Bursa'daki 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Süleymaniye Mahallesi OSB mevkisinde Ankara istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan üç aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

        S.M. (20) yönetimindeki 16 BKT 814 plakalı otomobil, M.M. (53) idaresindeki 16 ALK 034 plakalı hafif ticari araç ve H.A. (34) yönetimindeki 16 AKJ 978 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. H.A, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

