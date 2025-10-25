Bursa'daki 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. H.A, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi OSB mevkisinde Ankara istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan üç aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

