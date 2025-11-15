Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

        Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'ndeki bir kahvaltı evine gelen kuaför Yasemin Bulut, kendisini takip eden şüpheli F.K. ile tartışmaya başladı.

        F.K'nin yanındaki tabancayı fark eden Bulut, kahvaltı evine sığındı. Bu sırada F.K, silahla ateş ettiği Bulut'u yaraladı.

        Daha sonra şüpheli, kendi başına da aynı silahla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırılan F.K. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürdü
        Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürdü
        Gölyazı dünyanın "dijital billboard"unda Gölyazı'nın gün doğumundan gün bat...
        Gölyazı dünyanın "dijital billboard"unda Gölyazı'nın gün doğumundan gün bat...
        Kamu kurumlarında tütün ile mücadelede etkin çalışma
        Kamu kurumlarında tütün ile mücadelede etkin çalışma
        Bursa'da girişimcilere büyük destek
        Bursa'da girişimcilere büyük destek
        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan çarşı esnafıyla bir araya geldi
        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan çarşı esnafıyla bir araya geldi
        Bursa'da motosiklet sürücüsü 3 araca çarpıp yaralandı
        Bursa'da motosiklet sürücüsü 3 araca çarpıp yaralandı