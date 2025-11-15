Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'ndeki bir kahvaltı evine gelen kuaför Yasemin Bulut, kendisini takip eden şüpheli F.K. ile tartışmaya başladı.

F.K'nin yanındaki tabancayı fark eden Bulut, kahvaltı evine sığındı. Bu sırada F.K, silahla ateş ettiği Bulut'u yaraladı.

Daha sonra şüpheli, kendi başına da aynı silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırılan F.K. kurtarılamadı.