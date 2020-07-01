Bursa'da fabrika yangını

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA´da strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.<br>Merkez Osmangazi ilçesi 3. Bahçeli Sokak´ta, strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 25 itfaiye personeli, 8 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Bölgeye AFAD ekipleri de yönlendirilirken, alevler fabrikanın yanındaki otluk alana da sıçradı. Gökyüzünü kaplayan duman, kent merkezinden de görüldü.<br>Yangında dumandan etkilenen 2 iş yeri çalışanı ile bir itfaiye erine hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. <br>İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın yanındaki yapı malzemeleri satan iş yeri ile bir ahıra da sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM<br>2020-07-01 15:47:32<br>
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