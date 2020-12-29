İki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yenik düştü

Kastamonu’nun Çatalzeytin nüfusuna kayıtlı iki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yakalanarak hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyü Demiroğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Emin Özdemir ile kardeşi Hikmet Özdemir, 13 gün arayla Covid19 hastalığına yakalandı. İlk olarak hastalığı Hikmet Özdemir yakalanarak Gemlik’te hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hikmet Özdemir hayatını kaybederken, 13 gün sonra kardeşi Emin Özmedir de aynı hastalıktan dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kardeş, 13 gün arayla Bursa’da Gemlik ilçesinde toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.