Bisiklet kazandılar

Belediye Başkanı Alper Taban’ın 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününe özel düzenlediği çekiliş sonucunda bisiklet kazanan 3 talihli, hediyelerini aldı. Başkan Alper Taban, teşvik edici bu tür faaliyetleri arttırmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden bisiklet çekilişi gerçekleştirmişti. Yapılan yorumlarla çok sayıda kişinin katıldığı çekilişin talihlileri belli oldu. 3 talihli, bugün İnegöl Belediyesine gelerek bisikletlerini Başkan Alper Taban’dan teslim aldı.

Bisikletlerin teslimi sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle sosyal medyadan bir duyuru yapmıştık. Sonucunda bir çekilişi gerçekleştirdik. Burada hem şehir olarak hem de kişilere sağlıklı, hareketli bir hayat için hedeflerimiz vardı. Şehrimizde 106 kilometrelik bir bisiklet yolu planımız var. Bu şehrimiz için bir başlangıç olarak düşünülebilir. Bunun da ilk 3 kilometrelik etabını hayata geçirmiştik” dedi.

İnegöl’ün bisiklet dostu bir şehir olduğuna da vurgu yapan Taban, “Şehrimiz bisiklet dostu bir şehir. Şehrimizde 1940’lı yıllarda, yani bundan 80 yıl önce bisiklet ehliyetleri verildiğini biliyoruz. Bunlar şu ânda müzemizde sergileniyor. Dolayısıyla ova şeklinde bir arazi olduğu için bisiklet kullanımının da kolay olduğu bir şehir. Araç trafiğinin de her geçen gün arttığını göz önünde bulundurursak burada daha sağlıklı bir yaşam döngüsü için bisikletle çok kolay ve seri şekilde, konforlu şekilde gideceğimiz noktalara erişmemiz mümkün. Bundan dolayı fiziki düzenlemeleri gerçekleştirerek özendirici ve teşvik edici olacağız” diye konuştu.

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